Oscar 2026 | 317 film in corsa per i 98th Academy Awards 201 eleggibili per la categoria Best Picture

Sono 317 i lungometraggi eleggibili per concorrere ai 98th Academy Awards®, secondo l’annuncio ufficiale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Di questi, 201 titoli risultano idonei a essere presi in considerazione nella categoria Best Picture, che prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l’ammissione generale. Un dato che fotografa la densità dell’annata cinematografica e anticipa una corsa agli Oscar particolarmente competitiva, in un contesto in cui l’industria continua a bilanciare uscita in sala, strategie distributive e standard di rappresentazione. Cosa significa “film eleggibile”: i requisiti della general entry. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

