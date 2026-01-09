Oreshnik il missile balistico russo che viaggia a 3 km al secondo
L'Oreshnik, il missile balistico russo noto per la sua velocità di circa 3 km al secondo, è stato utilizzato la scorsa notte durante attacchi sull'Ucraina. Questo sistema d'arma rappresenta una componente chiave della strategia militare russa, con capacità di raggiungere obiettivi a lunga distanza. La sua presenza sul campo di guerra evidenzia l'importanza di monitorare le evoluzioni nel conflitto e le implicazioni per la sicurezza regionale.
L' Oreshnik (in italiano nocciolo) è l'arma russa impiegata la scorsa notte in bombardamenti sull'Ucraina. Si tratta di un missile balistico ipersonico a testata multipla. Si classifica come missile a medio raggio, in quanto può coprire distanze dai 1.000 ai 5.500 chilometri. Grazie all'impiego di combustibile solido, lungo la traiettoria riesce a sviluppare una velocità di Mach 10 (2,5-3 chilometri al secondo). Può essere armato con testate sia nucleari che convenzionali. Queste ultime, secondo le informazioni disponibili, sono in grado di generare la temperatura di 4.000 gradi Celsius. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, se questi missili venissero utilizzati in massa contro un singolo bersaglio, anche con testate convenzionali, la potenza esplosiva sarebbe paragonabile a quella di un'arma nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
