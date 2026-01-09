Ore di attesa per i feriti a Crans-Montana il papà di Elsa | Mattarella ci ha abbracciati ne avevamo bisogno

Dopo la tragedia di Crans-Montana, i genitori di Elsa e Manfredi aspettano con ansia aggiornamenti sui loro figli, ricoverati rispettivamente in Svizzera e a Milano. L’intervento del presidente Mattarella ha offerto un momento di conforto. Fanpage.it ha raccolto le testimonianze dei genitori, che condividono la loro preoccupazione e il bisogno di forza nel difficile percorso di recupero.

Ancora in Svizzera due giovanissimi feriti italiani non trasportabili: impossibile qualsiasi trasferimento - Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, al Niguarda 11 pazienti ancora critici: prognosi riservata. Meloni in visita ai feriti - Restano critiche ma stabili le condizioni dei pazienti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano in seguito al tragico incendio avvenuto a Crans- ticinonotizie.it

Prima di recarsi a Parigi dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, il premier #Meloni ha fatto visita ai feriti della strage di #CransMontana ricoverati al #Niguarda - facebook.com facebook

Svizzera, incendio in un locale in attesa del nuovo anno: 47 morti e 100 feriti. «L'esplosione per un petardo» - News x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.