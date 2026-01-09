Ore di attesa per i feriti a Crans-Montana il papà di Elsa | Mattarella ci ha abbracciati ne avevamo bisogno

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tragedia di Crans-Montana, i genitori di Elsa e Manfredi aspettano con ansia aggiornamenti sui loro figli, ricoverati rispettivamente in Svizzera e a Milano. L’intervento del presidente Mattarella ha offerto un momento di conforto. Fanpage.it ha raccolto le testimonianze dei genitori, che condividono la loro preoccupazione e il bisogno di forza nel difficile percorso di recupero.

A Fanpage.it i papà di Elsa e Manfredi, superstiti della strage a Crans-Montana, la prima ricoverata in Svizzera, il secondo al Niguarda: "Lo vegliamo giorno e notte, dovremo essere forti nel dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: ‘Ci sentivamo al sicuro a Crans Montana’: la rabbia del papà di Giuseppe Giola, intervento di 12 ore per Elsa Rubino

Leggi anche: Il papà di Elsa, 15enne ferita a Crans-Montana: “Ustioni sul 70% del corpo e ha contratto un’infezione batterica”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; I nomi, i volti, le ultime speranze. Chi sono gli italiani dispersi a Crans-Montana; Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: Sta male ma è vivo; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi.

ore attesa feriti cransOre di attesa per i feriti a Crans-Montana, il papà di Elsa: “Mattarella ci ha abbracciati, ne avevamo bisogno” - Montana, la prima ricoverata in Svizzera, il secondo al Niguarda: "Lo vegliamo ... fanpage.it

ore attesa feriti cransAncora in Svizzera due giovanissimi feriti italiani non trasportabili: impossibile qualsiasi trasferimento - Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. ilfattoquotidiano.it

ore attesa feriti cransCrans-Montana, al Niguarda 11 pazienti ancora critici: prognosi riservata. Meloni in visita ai feriti - Restano critiche ma stabili le condizioni dei pazienti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano in seguito al tragico incendio avvenuto a Crans- ticinonotizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.