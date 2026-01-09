Ore di attesa per i feriti a Crans-Montana il papà di Elsa | Mattarella ci ha abbracciati ne avevamo bisogno
Dopo la tragedia di Crans-Montana, i genitori di Elsa e Manfredi aspettano con ansia aggiornamenti sui loro figli, ricoverati rispettivamente in Svizzera e a Milano. L’intervento del presidente Mattarella ha offerto un momento di conforto. Fanpage.it ha raccolto le testimonianze dei genitori, che condividono la loro preoccupazione e il bisogno di forza nel difficile percorso di recupero.
A Fanpage.it i papà di Elsa e Manfredi, superstiti della strage a Crans-Montana, la prima ricoverata in Svizzera, il secondo al Niguarda: "Lo vegliamo giorno e notte, dovremo essere forti nel dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
