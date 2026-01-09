orbetello 55enne ferita in un incidente

Il 9 gennaio 2025, a Orbetello, una donna di 55 anni è stata coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Aurelia. L’episodio si è verificato nel territorio comunale di Grosseto, causando lievi ferite alla donna. Sono in corso le verifiche delle autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Orbetello (Grosseto), 9 gennaio 2025 – Una donna di 55 anni è rimasta ferita in un incidente stradale sulla statale Aurelia, nel territorio comunale di Orbetello (Grosseto). L'allarme è scattato alle ore 17.25, quando il servizio di emergenza 118 dell'Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un sinistro avvenuto al chilometro 137. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Orbetello con personale infermieristico a bordo, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. È stato inoltre richiesto l'intervento del servizio veterinario per prestare soccorso a un cane rimasto ferito nell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

