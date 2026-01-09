Operata solo sulla carta | 54 anni dopo donna scopre che l’intervento al cuore non le è mai stato fatto

Nel 1971, Luciana Peschiera fu dichiarata operata al cuore, ma nel 2019 scoprì che l’intervento non era mai stato eseguito. Questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare accuratamente le cartelle cliniche e di mantenere una comunicazione trasparente tra pazienti e strutture sanitarie. Un episodio che solleva riflessioni sulla gestione delle pratiche mediche e sulla tutela dei diritti dei malati.

