Operata solo sulla carta | 54 anni dopo donna scopre che l’intervento al cuore non le è mai stato fatto
Nel 1971, Luciana Peschiera fu dichiarata operata al cuore, ma nel 2019 scoprì che l’intervento non era mai stato eseguito. Questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare accuratamente le cartelle cliniche e di mantenere una comunicazione trasparente tra pazienti e strutture sanitarie. Un episodio che solleva riflessioni sulla gestione delle pratiche mediche e sulla tutela dei diritti dei malati.
Operata al cuore solo sulla carta nel 1971, Luciana Peschiera ha scoperto la verità nel 2019 durante un nuovo intervento. Il Tribunale di Genova le ha riconosciuto un maxi risarcimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
