Operai al lavoro cavi per terra spogliatoi incompleti | le immagini dell’arena dell’hockey a meno di un mese dalle Olimpiadi

A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi, l’arena dell’hockey presenta ancora segni di lavorazioni in corso. Operai sono impegnati nelle installazioni sulle tribune e lungo la pista, mentre i cavi e i tubi innocenti rimangono visibili. La fase di completamento appare ancora in corso, evidenziando gli ultimi dettagli prima dell’evento internazionale.

Gli operai sempre al lavoro sulle tribune e a bordo pista, con i cavi per terra e i tubi innocenti a vista. Gli spogliatoi che sono ancora dei cantieri. Così si presenta a meno di un mese dalle Olimpiadi la Santagiulia Ice Hockey Arena, ovvero l'impianto che dovrà ospitare le gare della disciplina regina degli sport di squadra ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. A pubblicare foto e video è Florian Wieser, giocatore del SV Kaltern Caldaro Rothoblaas, una delle squadre impegnate nelle partite che questo weekend (9, 10 e 11 gennaio) testeranno per la prima volta il nuovo palazzetto milanese.

