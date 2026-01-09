“Opera d’arte su gomma” è un progetto che trasforma oggetti quotidiani in espressioni creative. La foto, scattata da Alessandra Caliandro a Copertino, mostra un esempio di questa iniziativa, con un’opera chiamata “Gommino”. Nato dalla gomma, ma simbolo di positività, il progetto invita a riscoprire la bellezza nascosta nei dettagli semplici e ordinari della vita quotidiana.

COPERTINO - “Il mio nome è Gommino, nato dalla gomma ma sono fatto di pura gioia”. Foto scattata da Alessandra Caliandro, una lettrice da Copertino. Lo scatto di una lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: “Avatar. Fuoco e cenere” è un’opera d’arte

Leggi anche: Quando 190 ciabatte diventano un'opera d'arte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Questa statua sembra vera ma è fatta di carta ?#shorts

Ciro Ardito. . #legno #faidate #bricolage #faidatelegno #restauro #arte #perte #riciclo #artigianato #divulgazione - facebook.com facebook