Open rilascia ChatGpt Salute | Non sostituisce i medici

OpenAI ha presentato ChatGPT Salute, uno strumento che permette di confrontare le proprie informazioni di salute con l’intelligenza artificiale. È importante sottolineare che questa piattaforma non sostituisce in alcun modo il parere di un medico. Si tratta di un supporto informativo volto a favorire una maggiore consapevolezza, ma per diagnosi e trattamenti è sempre fondamentale consultare un professionista qualificato.

ChatGPT Salute, OpenAI introduce una nuova esperienza per la salute - OpenAI presenta ChatGPT Salute, una nuova esperienza dedicata alla gestione delle informazioni sanitarie e al supporto informativo in ambito salute. nurse24.it

ChatGpt Health, OpenAI lancia l'assistente per la salute: rischi e come funziona - Uno strumento pensato per aiutare gli utenti a orientarsi tra dati clinici e informazioni sanitarie ChatGPT Salu ... tg24.sky.it

