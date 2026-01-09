Open rilascia ChatGpt Salute | Non sostituisce i medici

Da dailynews24.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha presentato ChatGPT Salute, uno strumento che permette di confrontare le proprie informazioni di salute con l’intelligenza artificiale. È importante sottolineare che questa piattaforma non sostituisce in alcun modo il parere di un medico. Si tratta di un supporto informativo volto a favorire una maggiore consapevolezza, ma per diagnosi e trattamenti è sempre fondamentale consultare un professionista qualificato.

OpenAI lancia ChatGpt Salute, dando l’opportunità di confrontare la propria condizione di salute con l’intelligenza artificiale. Si tratta di una sezione progettata con i medici, ma che non li sostituirà. A parlare delle sue funzioni e a rassicurare i dottori stessi è stata proprio Open. “Non sostituisce i medici” – Questa nuova sezione della piattaforma di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: L’intelligenza artificiale a scuola, tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare. Open AI: “L’IA democratizza l’apprendimento, ma non sostituisce l’insegnante”

Leggi anche: Open Day alla Casa della Salute di Pisa: una giornata per la salute durante la menopausa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

open rilascia chatgpt saluteOpenAI lancia ChatGpt Salute, 'non sostituisce i medici' - OpenAI lancia ChatGpt Salute: una sezione separata della piattaforma di intelligenza artificiale dedicata al mondo della salute e delle questioni mediche. msn.com

open rilascia chatgpt saluteChatGPT Salute, OpenAI introduce una nuova esperienza per la salute - OpenAI presenta ChatGPT Salute, una nuova esperienza dedicata alla gestione delle informazioni sanitarie e al supporto informativo in ambito salute. nurse24.it

ChatGpt Health, OpenAI lancia l'assistente per la salute: rischi e come funziona - Uno strumento pensato per aiutare gli utenti a orientarsi tra dati clinici e informazioni sanitarie ChatGPT Salu ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.