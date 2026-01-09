Open rilascia ChatGpt Salute | Non sostituisce i medici
OpenAI ha presentato ChatGPT Salute, uno strumento che permette di confrontare le proprie informazioni di salute con l’intelligenza artificiale. È importante sottolineare che questa piattaforma non sostituisce in alcun modo il parere di un medico. Si tratta di un supporto informativo volto a favorire una maggiore consapevolezza, ma per diagnosi e trattamenti è sempre fondamentale consultare un professionista qualificato.
OpenAI lancia ChatGpt Salute, dando l'opportunità di confrontare la propria condizione di salute con l'intelligenza artificiale. Si tratta di una sezione progettata con i medici, ma che non li sostituirà. A parlare delle sue funzioni e a rassicurare i dottori stessi è stata proprio Open. "Non sostituisce i medici"
