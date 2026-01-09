Ong bandita da Gaza | Col divieto di Israele un milione di persone rimarranno senza aiuti umanitari

Israele ha vietato l’attività di 37 ONG che operano a Gaza e nella Cisgiordania Occupata, tra cui il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC). Questa decisione rischia di interrompere gli aiuti umanitari a circa un milione di persone nella regione. In un’intervista a Gerusalemme, Shaina Low, consulente di NRC, ha commentato le implicazioni di questa misura e le conseguenze per la popolazione civile.

