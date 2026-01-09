Ong bandita da Gaza | Col divieto di Israele un milione di persone rimarranno senza aiuti umanitari

Israele ha vietato l’attività di 37 ONG che operano a Gaza e nella Cisgiordania Occupata, tra cui il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC). Questa decisione rischia di interrompere gli aiuti umanitari a circa un milione di persone nella regione. In un’intervista a Gerusalemme, Shaina Low, consulente di NRC, ha commentato le implicazioni di questa misura e le conseguenze per la popolazione civile.

Gaza, quali sono le 37 Ong bloccate da Israele: le organizzazioni sospese e i motivi del divieto - Tel Aviv ha revocato le licenze operative di 37 gruppi umanitari per non aver rispettato le nuove normative governative. tag24.it

Divieto di accesso. Israele chiude la porta a 37 ong: non potranno più operare a Gaza - Scatta dal 1° gennaio la revoca della licenza, motivata col mancato rispetto dei nuovi requisiti richiesti in materia di trasparenza su personale, ... huffingtonpost.it

Ieri 53 Ong, tra cui quasi tutte quelle “deregistrate”, hanno diffuso una nota in cui danno un’idea della dimensione del rischio umanitario connesso alla loro sparizione da Gaza. Di @rantoniucci e @tommasorodano x.com

