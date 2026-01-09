Ong bandita da Gaza | Col divieto di Israele un milione di persone rimarranno senza aiuti umanitari
Israele ha vietato l’attività di 37 ONG che operano a Gaza e nella Cisgiordania Occupata, tra cui il Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC). Questa decisione rischia di interrompere gli aiuti umanitari a circa un milione di persone nella regione. In un’intervista a Gerusalemme, Shaina Low, consulente di NRC, ha commentato le implicazioni di questa misura e le conseguenze per la popolazione civile.
Israele ha bannato 37 diverse Ong che operano a Gaza e nella Cisgiordania Occupata. A Gerusalemme abbiamo intervistato Shaina Low, consulente per la comunicazione del Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC), anch’essa nella lista delle Ong bannate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ieri 53 Ong, tra cui quasi tutte quelle “deregistrate”, hanno diffuso una nota in cui danno un’idea della dimensione del rischio umanitario connesso alla loro sparizione da Gaza. Di @rantoniucci e @tommasorodano x.com
