One Point Slam con Sinner e Alcaraz sarà davvero milionario? Attenzione alla conversione | l’assegno perde uno zero

Il Million Dollar One Point Slam si svolgerà il 14 gennaio a Melbourne, sulla Rod Laver Arena, con Sinner e Alcaraz tra i protagonisti. Si tratta della prima edizione di un torneo innovativo, che mette in palio un montepremi di un milione di dollari. Tuttavia, attenzione alla conversione: l’assegno potrebbe perdere uno zero, influenzando così il valore reale del premio. Un evento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel mondo del tennis.

Il Million Dollar One Point Slam andrà in scena mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne: alla Rod Laver Arena ci sarà spazio per la prima edizione di un evento che potrebbe fare storia e che potrebbe avere un interessante futuro, anche su altri palcoscenici. Alla manifestazione parteciperanno 48 tennisti, tra cui anche alcuni amatori: si disputeranno incontri di un solo punto (chi lo mette a segno vince, per decidere chi servirà si utilizzerà la morra cinese) e chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo porterà a casa un milione di dollari australiani. Si parla dunque di un montepremi milionario, ma semplicemente per quanto riguarda la valuta locale. 🔗 Leggi su Oasport.it

