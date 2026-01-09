Ondata di solidarietà per Lorenzo Bonicelli | già raccolti 200mila euro

Una mobilitazione di solidarietà sta sostenendo Lorenzo Bonicelli, con la raccolta fondi che ha già raggiunto la cifra di 200mila euro. Questa iniziativa testimonia la vicinanza di molte persone che desiderano contribuire a supportare la sua situazione. Il percorso di raccolta continua, rafforzando l'importanza di un gesto collettivo in momenti di bisogno.

Una grande ondata di solidarietà. La raccolta fondi per sostenere Lorenzo Bonicelli prosegue ed è ormai arrivata a 200mila euro. La campagna, lanciata dagli amici e compagni di squadra della Ghislanzoni Gal sulla piattaforma Gofundme, è all'80% di copertura. L'obiettivo finale è infatti 250mila. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lorenzo Bonicelli, come sta dopo l’incidente agli anelli: «Gli hanno rimosso una delle cannule e ora riesce a scambiare qualche parola» - Il 23enne ginnasta azzurro, vittima di un grave incidente agli anelli durante le Universiadi di Essen il 23 luglio, ha ricominciato a ... leggo.it

Lorenzo Bonicelli in coma, incidente per il ginnasta italiano durante esercizio agli anelli: operato al collo. Cosa è successo - Un brutto incidente ha visto coinvolto l'atleta Lorenzo Bonicelli, 23enne di Lecco che è caduto durante un esercizio di ginnastica artistica agli anelli, rimediando un grave problema al collo. ilmessaggero.it

Lorenzo Bonicelli resta in terapia intensiva (intubato e sedato), il papà: «Possiamo solo aspettare» - Assicurano i suoi tecnici e i compagni che per il ginnasta azzurro di Abbadia Lariana, 23 anni e una carriera fino alle soglie della nazionale, l'esercizio in ... leggo.it

