Omicidio di Taleggio interrogati i familiari del fermato | In casa ma non abbiamo visto

Nelle indagini sull’omicidio di Taleggio, i familiari del sospettato di 53 anni sono stati ascoltati. Non hanno constatato la presenza dell’uomo in casa al momento del delitto. Il fermo è stato convalidato, e sono in corso verifiche presso l’abitazione, sottoposta a sopralluogo con luminol. La situazione è sotto attenta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Uccide un 43enne in casa e lo abbandona in strada, i familiari dell’indagato: “Eravamo lì, ma non sappiamo nulla” - Interrogate, la moglie e le 3 figlie hanno dichiarato di trovarsi in casa con i due uomini alla morte del 43enne, ma di “non aver ... fanpage.it

Omicidio di Taleggio, ucciso in casa e trasportato per 19 ore in furgone - Una piccola casa nel cuore di Verdellino, stretta in una «campata» tipica dei vecchi edifici dei nostri centri storici, all’ombra del campanile e a poche decine di metri dalla piazza con la chiesa e i ... ecodibergamo.it

Omicidio di Taleggio, il fermato tace davanti al gip: si attende l’autopsia. Il 53enne indagato aveva parlato di un incidente. L’esame chiarirà i gravi traumi alla testa della vittima Articolo nei commenti - facebook.com facebook

