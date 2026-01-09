Omicidio di Taleggio interrogati i familiari del fermato | In casa ma non abbiamo visto

Nelle indagini sull’omicidio di Taleggio, i familiari del sospettato di 53 anni sono stati ascoltati. Non hanno constatato la presenza dell’uomo in casa al momento del delitto. Il fermo è stato convalidato, e sono in corso verifiche presso l’abitazione, sottoposta a sopralluogo con luminol. La situazione è sotto attenta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

LE INDAGINI. Convalidato il fermo per l’artigiano di 53 anni. Sopralluogo con il luminol all’abitazione, ora sequestrata. Presenti carabinieri, pm e difesa. Venerdì 9 gennaio l’autopsia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

