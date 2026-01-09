Omicidio del capotreno Galeazzo Bignami FdI | Stop all’industria dell’accoglienza

Il dibattito sull’immigrazione e la sicurezza continua a coinvolgere le istituzioni italiane. Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia propone un intervento deciso, chiedendo uno stop all’“industria dell’accoglienza” e l’implementazione di Cpr per il rimpatrio di stranieri pericolosi. L’obiettivo è rafforzare l’applicazione delle leggi e garantire misure cautelari più efficaci, affrontando così le sfide legate alla presenza di persone senza fissa dimora e borderline nelle città italian

Bologna, 9 gennaio 2026 –  Cpr per il rimpatrio degli stranieri pericolosi, uno stop all’“industria dell’accoglienza” che popola le città italiane di clandestini, persone senza fissa dimora e borderline, ma soprattutto l’applicazione delle leggi e la certezza delle misure cautelari. Perché “se i giudici lasciano in libertà chi dovrebbe stare in galera, non c’è decreto o norma che tenga”. Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, non ha dubbi sulla ricetta per la sicurezza nelle aree urbane, anche alla luce del terribile omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Luogo dove, assicura “vogliamo ci siano i tornelli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

