Omicidio del capotreno Galeazzo Bignami FdI | Stop all’industria dell’accoglienza

Il dibattito sull’immigrazione e la sicurezza continua a coinvolgere le istituzioni italiane. Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia propone un intervento deciso, chiedendo uno stop all’“industria dell’accoglienza” e l’implementazione di Cpr per il rimpatrio di stranieri pericolosi. L’obiettivo è rafforzare l’applicazione delle leggi e garantire misure cautelari più efficaci, affrontando così le sfide legate alla presenza di persone senza fissa dimora e borderline nelle città italian

Bologna, 9 gennaio 2026 – Cpr per il rimpatrio degli stranieri pericolosi, uno stop all’“industria dell’accoglienza” che popola le città italiane di clandestini, persone senza fissa dimora e borderline, ma soprattutto l’applicazione delle leggi e la certezza delle misure cautelari. Perché “se i giudici lasciano in libertà chi dovrebbe stare in galera, non c’è decreto o norma che tenga”. Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, non ha dubbi sulla ricetta per la sicurezza nelle aree urbane, anche alla luce del terribile omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Luogo dove, assicura “vogliamo ci siano i tornelli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio del capotreno, Galeazzo Bignami (FdI): “Stop all’industria dell’accoglienza” Leggi anche: Galeazzo Bignami, chi è il parlamentare di FdI protagonista del diverbio col Quirinale Leggi anche: House of cards all'italiana: perché Giorgia Meloni e Galeazzo Bignami hanno ragione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Marin Jelenic e la folle fuga tra le stazioni dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «Non so perché sono ricercato»; Sciopero e presidio dei ferrovieri: amici e colleghi in corteo con i fiocchi neri | FOTO; Omicidio capotreno, le reazioni: Più sicurezza nei trasporti; Capotreno ucciso a coltellate, individuato il responsabile: è un pregiudicato croato. Era stato identificato e rilasciato dopo il delitto. Avvistato a Milano. Omicidio capotreno, le reazioni: "Più sicurezza nei trasporti" - Dal mondo delle istituzioni, dei sindacati e della politica cordoglio e solidarietà alla famiglia di Alessandro Ambrosio. rainews.it

Marin Jelenic e la folle fuga tra le stazioni dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «Non so perché sono ricercato» - Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora e con precedenti per porto d’armi da taglio, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia). msn.com

“So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa”, chi è Marin Jelenic il croato accusato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio - Chi è Marin Jelenic, il 36enne croato fermato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. ilfattoquotidiano.it

Per l’omicidio del capotreno in stazione il sindaco Lepore del PD attacca il Governo. Ridicolo. Sono anni che non fa nulla per la sicurezza e boccia tutte le nostre proposte, come quella di chiedere un presidio fisso della Polizia Locale in Piazza XX settembre e - facebook.com facebook

L’omicidio del #capotreno a #Bologna. Si indaga sul movente. “Se fosse stato espulso in quella stazione non ci sarebbe stato”, dice il padre della vittima. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com

