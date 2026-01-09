Omicidio del barman un video a sfondo sessuale girato nel locale tra i possibili moventi | Riccardo Salvagno temeva che fosse diffuso

Indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo assassinato nella notte di Capodanno, hanno preso in esame anche un video a sfondo sessuale registrato nel locale. Si ipotizza che la diffusione di tale materiale potesse rappresentare uno dei motivi del delitto. Riccardo Salvagno, tra i sospettati, avrebbe temuto che quel video diventasse pubblico, alimentando i sospetti e introducendo nuove possibili motivazioni nell’indagine.

Dietro l?omicidio di Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni ucciso la notte di San Silvestro, emerge ora un nuovo e inquietante scenario. Non solo contrasti personali, droga o tensioni.

Un messaggio su Telegram la vigilia di Natale: «Ti darò la caccia». Così iniziava la spirale di violenza che avrebbe portato, poche notti dopo, all’omicidio di Sergiu Tarna, 25enne barman moldavo, per mano di Riccardo Salvagno, vigile urbano di Venezia, e di - facebook.com facebook

Il vigile arrestato per l'omicidio del barman: no vax, sospeso, poi il ritiro della pistola. Chi è x.com

