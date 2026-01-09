Omicidio del barman un video a sfondo sessuale girato nel locale tra i possibili moventi | Riccardo Salvagno temeva che fosse diffuso

Indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo assassinato nella notte di Capodanno, hanno preso in esame anche un video a sfondo sessuale registrato nel locale. Si ipotizza che la diffusione di tale materiale potesse rappresentare uno dei motivi del delitto. Riccardo Salvagno, tra i sospettati, avrebbe temuto che quel video diventasse pubblico, alimentando i sospetti e introducendo nuove possibili motivazioni nell’indagine.

Dietro l?omicidio di Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni ucciso la notte di San Silvestro, emerge ora un nuovo e inquietante scenario. Non solo contrasti personali, droga o tensioni. 🔗 Leggi su Leggo.it

