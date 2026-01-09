Oltre la simmetria | il wabi sabi e il nuovo lusso dell’autenticità materica

Oltre la perfezione e la simmetria, il movimento wabi sabi valorizza l’imperfezione e l’autenticità materica nel design contemporaneo. Questa filosofia invita a riconoscere il bello nelle imperfezioni e nelle tracce del tempo, offrendo un nuovo significato di lusso sobrio e genuino. In un’epoca dominata dall’effimero, il wabi sabi propone un approccio più consapevole e autentico all’estetica e alla qualità dei materiali.

Life&People.it Una verità ruvida naviga tra le pareti levigate del design, una ribellione materica – e silenziosa – contro la dittatura simmetrica dei tempi moderni. La perfezione, per anni dogma insindacabile, appare oggi stanca, priva di quella vibrazione vitale che l'estetica del wabi sabi contemporaneo insinua invece matericamente negli spazi domestici. Questa filosofia, radicata nel Buddhismo Zen, riconosce l'imperfezione come canone di prestigio. Il termine stesso fonde il wabi, bellezza dell'umile semplicità, al sabi, il fascino che il tempo imprime sulla materia attraverso una patina di usura.

