Oltre 85 milioni di euro in Campania per mettere in sicurezza siti e parchi di cultura

Oltre 85 milioni di euro sono stati destinati alla Campania per interventi di sicurezza e tutela di siti culturali e parchi storici. Tra le priorità del Ministero della Cultura, figurano il Teatro San Carlo di Napoli, la Reggia di Capodimonte, l’Abbazia di Montevergine e gli Scavi di Pompei, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio storico e artistico della regione.

Tra gli obiettivi scelti dal Ministero della Cultura, il Teatro San Carlo di Napoli, la Reggia di Capodimonte, l'Abbazia di Montevergine e gli Scavi di Pompei.

Rimborsi a famiglie e imprese nel 2025: è record. Erogati 26,3 miliardi di euro, oltre 2 miliardi in più rispetto al 2024 (+8,5%). Cresce anche il numero dei pagamenti e ... - Gli importi riconosciuti quest’anno dall’Agenzia delle Entrate a famiglie e imprese ammontano a quasi 26,3 miliardi di euro, con un balzo in avanti di oltre 2 mili ... msn.com

Provincia di Siena, approvato programma triennale opere pubbliche: investimenti per oltre 106 milioni di euro - Il Consiglio provinciale e l’assemblea dei Sindaci hanno approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2026- radiosienatv.it

Pirateria online, da #Agcom sanzione di oltre 14 milioni per #Cloudflare @sole24ore x.com

Torna all'asta l'ex Hotel Marche per oltre 2 milioni di euro: la Provincia farà un tentativo al mese per tutto il 2026 - facebook.com facebook

