Oltre 10mila persone al Foro annonario per 14 serate Amarcord | Format capace di unire generazioni diverse

Le prime quattordici serate di Amarcord al Foro Annonario di Cesena hanno visto la partecipazione di oltre 10.000 persone, confermandosi come uno degli eventi più apprezzati della stagione natalizia. Un format che ha saputo unire diverse generazioni, creando un momento di condivisione e tradizione nel cuore della città. Organizzatori soddisfatti per il successo di un appuntamento che si riconferma importante nel panorama culturale locale.

Organizzatori soddisfatti per le prime quattordici serate ‘Amarcord’ al Foro Annonario di Cesena. Una nota rimarca che “hanno riscosso un successo straordinario, coinvolgendo 10mila persone e confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati della stagione natalizia cesenate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Eventi in centro, sette serate di tombola e burraco al Foro Annonario Leggi anche: Leggende bianconere al Foro Annonario La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cesena, Amarcord esulta: “In 14 serate al Foro almeno 10mila persone”. Cesena, Amarcord esulta: “In 14 serate al Foro almeno 10mila persone” - Gli organizzatori sono molto soddisfatti del nuovo inizio del Foro Annonario a Cesena: “Le prime 14 serate Amarcord hanno riscosso un successo ... corriereromagna.it

Solidarietà: Medicina solidale e Fonte d’Ismaele, nel 2025 assistite oltre 10mila persone a Roma - “La periferia al centro” non è uno slogan, ma una pratica quotidiana che da oltre vent’anni guida l’azione di Medicina solidale e, da 6 anni, di Fonte d’Ismaele nel quadrante Sud di Roma. agensir.it

Cgil, 'oltre 40mila persone nelle piazze dell'Emilia-Romagna' - Romagna, nelle dieci manifestazioni organizzate dalla Cgil per lo sciopero generale contro la manovra. ansa.it

Nel locale di viale Alighieri si gioca per la Crociera: oltre 10mila presenze per un classico del Natale fanese - facebook.com facebook

Carta docente e ferie non godute: il Tribunale di Lanciano riconosce oltre 10mila euro a un precario #anief x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.