Olimpia 90 anni di passione Notte di festa in Eurolega

Olimpia Milano celebra i suoi 90 anni di storia, un percorso ricco di passione e tradizione nel basket italiano ed europeo. Fondata nel gennaio del 1936, la squadra ha attraversato decenni di successi e sfide, consolidandosi come una delle realtà più importanti del panorama sportivo. In occasione di questa ricorrenza, si svolge una notte speciale in Eurolega, dedicata alla lunga e prestigiosa storia dell’Olimpia.

Novant'anni di Olimpia. La leggenda narra che il 9 gennaio 1936 fu data vita a quella che negli anni a venire divenne l'Olimpia Milano. Perché fu scelto quel giorno non è dato sapersi, visto che le prime cronache che parlano del "Dopolavoro Borletti Milano" (ossia il gruppo sportivo da cui tutto iniziò) ci sono già nel 1932. Quel che si sa, però, è che nel 1936 proprio quella squadra vinse il primo scudetto di una lunghissima storia arrivata fino ai giorni nostri. Ed è bello che oggi l'Olimpia possa festeggiare il suo compleanno nell'arena che le ha dato le più grandi soddisfazioni, quel PalaLido dove il Simmenthal prima e la Tracer dopo vinsero tutto, giocando la competizione più prestigiosa, l'Eurolega.

