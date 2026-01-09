Offerte di lavoro McDonald’s apre a Moncalieri | candidature aperte per 60 posti nel nuovo ristorante

McDonald’s annuncia l’apertura di un nuovo ristorante a Moncalieri e cerca 60 candidati per posizioni di lavoro. Le assunzioni fanno parte del piano di crescita nazionale previsto fino al 2026, con l’obiettivo di ampliare il personale e offrire nuove opportunità professionali. Le candidature sono aperte e rivolte a chi desidera entrare in un’azienda leader nel settore della ristorazione veloce.

