Odessa A' zion | la promessa del riccio nel 2026
Odessa A'zion, giovane attrice statunitense, si sta affermando nel panorama cinematografico internazionale. Con il suo stile semplice e naturale, ha attirato l’attenzione ai Critics Choice Awards del 2026, distinguendosi tra le star più attese. A soli 25 anni, rappresenta una promessa del cinema emergente, portando una ventata di freschezza e autenticità nel mondo dello spettacolo.
Ai Critics Choice Awards è emersa come un colpo al cuore per tutte le fanatiche del liscio. L'attrice venticinquenne di Los Angeles ha calcato il primo red carpet dell'anno sbaragliando la concorrenza fatta di classici chignon, onde sinuose e capelli lisci. Odessa A'zion con quei ricci ha già vinto tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Odessa A'zion, chi è l'attrice co-star di Timothèe Chalamet che presto vedremo al cinema con Marty Supreme - ”, “raptile nerd”, “little floppy baby", “we love being horror girls. vogue.it
Ricci capricciosi, taglio scalato con frangia, volume maxi e septum al naso, niente di simile si è visto per anni. Odessa A'zion, 25 anni, con capelli che ricordano Julia Roberts in Pretty Woman, è apparsa come una visione di cambiamento ai Critics Choice Awa - facebook.com facebook
