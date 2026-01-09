Ocean’s 14 | George Clooney rivela i primi dettagli

George Clooney ha condiviso i primi dettagli sul ritorno di

Dopo quasi vent'anni dall'ultimo "colpo", Danny Ocean (interpretato da George Clooney ) e la sua banda stanno per tornare. Ocean's 14 segna il ritorno di una delle saghe più amate del cinema moderno. Non è solo un nuovo capitolo, ma la promessa di rivedere in azione uno stile inconfondibile fatto di eleganza, ironia e colpi impossibili, che ha reso la trilogia ( Ocean's Eleven, Twelve e Thirteen ) un punto di riferimento del genere heist dagli anni Duemila. Il film è ufficialmente in sviluppo, confermato e approvato da Warner Bros. Secondo i piani il primo ciak sarà ad ottobre 2026 e il sequel arriverà probabilmente nelle sale nel 2027.

