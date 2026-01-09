Occhio al vigile elettronico | come funziona il nuovo sistema sulle auto

Il controllo delle emissioni è una delle novità più importanti per quanto concerne l'anno appena iniziato: a parte l'introduzione dello standard Euro 7, infatti, inizieremo ad avere dimestichezza anche con una verifica costante e non più limitata all'omologazione o alle revisioni dell'auto. In quest'ottica assumerà un ruolo importante quello che è stato ribattezzato comunemente "vigile elettronico", ma il cui nome tecnico è "sistema OBM", vale a dire "On-Board Monitoring". Una volta installato all'interno dell'automobile, il dispositivo potrà non solo analizzare in tempo reale le emissioni, come ad esempio gli ossidi di azoto, ma anche segnalare il superamento delle soglie limite, nonché tenere sotto controllo lo stato di salute della batteria nei veicoli elettrici e ibridi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Occhio al "vigile elettronico": come funziona il nuovo sistema sulle auto Leggi anche: Auto, il 2026 è l'anno del "vigile elettronico": come funziona il nuovo sistema Leggi anche: Arriva l’“occhio vigile” su San Piero Patti: finanziamento da 149 mila euro per il nuovo sistema di videocontrollo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Auto, il 2026 è l'anno del "vigile elettronico": come funziona il nuovo sistema - Con l'introduzione dello standard Euro 7, ci sarà una stretta per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni ... msn.com

Euro 7, niente più modifiche con il Vigile Elettronico: come funziona - L’Euro 7 introduce il Vigile Elettronico: controlli continui sulle emissioni, attenzione alle emissioni da attrito e regole più severe sulla durata ... virgilio.it

Arriva il Vigile Elettronico sulle strade italiane. Ecco cosa cambia per chi guida - Scopriamo di cosa si tratta e perché è una buona notizia per i guidatori ... msn.com

