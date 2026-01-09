Nuovo slancio al settore calzaturiero in Lombardia | l' incontro in Regione

L’incontro in Regione Lombardia ha affrontato strategie per rilanciare il settore calzaturiero locale. L’obiettivo è promuovere innovazione, rafforzare la formazione professionale, attrarre investimenti e favorire l’internazionalizzazione delle aziende. Queste iniziative mirano a sostenere la crescita e la competitività del comparto, rafforzando la posizione della Lombardia nel panorama calzaturiero nazionale e internazionale.

Dare nuovo slancio al settore calzaturiero lombardo puntando su innovazione, formazione, attrazione degli investimenti e internazionalizzazione. Questo il tema dell'incontro svoltosi a Palazzo Lombardia tra gli assessori regionali Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale, Moda), Guido.

