Nuovo regolamento dei servizi sociali la Lega attacca | Un documento astratto e inutile
Il nuovo regolamento dei servizi sociali adottato dall’Unione Comuni Valle Savio ha suscitato critiche da parte della Lega, che lo definisce un documento astratto e difficile da comprendere. Secondo i rappresentanti del partito, la complessità del testo rende complicato verificare e valutare le funzioni e l’efficacia del welfare cesenate. La questione evidenzia le sfide nella gestione e nella trasparenza dei servizi sociali a livello locale.
"Impossibile comprendere e verificare il mare magnum del welfare cesenate le cui funzioni sono state conferite all'Unione Comuni Valle Savio. Si potrebbe affermare che rimane lontano dagli occhi e quindi lontano da ogni valutazione. Eppure è in quel calderone che confluiscono milioni e milioni di.
