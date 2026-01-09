Nuovo regolamento dei servizi sociali la Lega attacca | Un documento astratto e inutile

Il nuovo regolamento dei servizi sociali adottato dall’Unione Comuni Valle Savio ha suscitato critiche da parte della Lega, che lo definisce un documento astratto e difficile da comprendere. Secondo i rappresentanti del partito, la complessità del testo rende complicato verificare e valutare le funzioni e l’efficacia del welfare cesenate. La questione evidenzia le sfide nella gestione e nella trasparenza dei servizi sociali a livello locale.

