Nuovo ospedale di Terni primo passaggio in Commissione per lo studio sulla localizzazione | Realizzazione dell' opera in 7-9 anni

Oggi si è svolto il primo passaggio istituzionale dello studio sulla localizzazione del nuovo ospedale di Terni, predisposto dalla società Binini Partners. Durante la seduta della Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, è stato presentato il progetto che prevede la realizzazione dell’opera in un arco temporale di 7-9 anni. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di pianificazione e sviluppo dell’infrastruttura sanitaria.

