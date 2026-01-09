Nuovo ospedale di Terni primo passaggio in Commissione per lo studio sulla localizzazione | Realizzazione dell' opera in 7-9 anni
Oggi si è svolto il primo passaggio istituzionale dello studio sulla localizzazione del nuovo ospedale di Terni, predisposto dalla società Binini Partners. Durante la seduta della Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, è stato presentato il progetto che prevede la realizzazione dell’opera in un arco temporale di 7-9 anni. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di pianificazione e sviluppo dell’infrastruttura sanitaria.
Primo passaggio istituzionale per lo “Studio per le Aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale di Terni”, predisposto dalla società Binini Partners, che è stato presentato oggi venerdì 9 gennaio nella Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria durante una seduta a cui hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
