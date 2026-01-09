Nuovo difensore Milan tra i quattro ‘litiganti’ può spuntarla il quinto ‘incomodo’

Il Milan sta valutando l’acquisto di un nuovo difensore centrale durante la sessione invernale di calciomercato. Tra i diversi candidati sul tavolo del direttore sportivo Igli Tare, spicca l’ultimo nome inserito nella lista. La scelta mira a rafforzare la linea difensiva a disposizione di Massimiliano Allegri, mantenendo un’attenta analisi delle opzioni disponibili per soddisfare le esigenze della squadra.

Il Milan è alla caccia di un forte difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri in questa sessione invernale di calciomercato: tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, con particolare attenzione all'ultimo nome. Il punto.

