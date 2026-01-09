Nuovi prezzi dinamici per le Frecce ecco come capire qual è il momento migliore per comprare il biglietto

Trenitalia ha adottato un sistema di prezzi dinamici per i biglietti delle Frecce, come Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Questa novità permette di capire meglio quando è il momento più conveniente per acquistare, grazie a tariffe che variano in base alla domanda e alla disponibilità. Di seguito, una guida semplice per orientarsi tra i nuovi prezzi e trovare l’offerta migliore.

Treno sempre più vicino agli aerei, almeno per la politica dei prezzi. Trenitalia, infatti, ha introdotto il sistema di dynamic pricing (prezzi dinamici) per i biglietti delle Frecce, ossia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Molto simile a quello adottato dalle compagnie aeree, questo nuovo modello fa variare il costo di ogni singolo titolo di viaggio in tempo reale: il prezzo cambia in basa alla tempistica di acquisto e alla domanda. Dynamic pricing: cosa sono i prezzi dinamici. Grazie a un software avanzato di revenue management (ossia di gestione delle entrate), Trenitalia ha riformato completamente la politica dei prezzi dei biglietti dei treni.

