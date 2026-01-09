Nuovi indirizzi scolastici a Palagano debutta il liceo con curvatura sportiva
A Palagano prende avvio un nuovo indirizzo scolastico: il liceo delle scienze umane con curvatura sportiva. Dal prossimo anno scolastico, questa proposta si aggiunge all’offerta già presente presso il liceo Marco Biagi, sede associata del liceo
A Palagano nasce il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale e curvatura sportiva, che dal prossimo anno scolastico affiancherà, nella sede del liceo Marco Biagi di Palagano, sede associata del liceo "Formiggini" di Sassuolo, la già esistente opzione economico-sociale.Da martedì 13. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Nuovi indirizzi in arrivo al liceo. Leopardi
Leggi anche: Nocera, nuove sezioni a curvatura storico–archeologico–teatrale per il "Liceo Vico"
A Palagano nasce il Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale e curvatura sportiva - Carbone, Facchini, Zanni, Madrigali, Giovannetti e Bernardi A Palagano nasce il Liceo delle scienze umane con opzione economico- sassuolo2000.it
Ecco tutti i nuovi indirizzi da segnarsi in agenda e le novità retail delle maison di moda nel 2026, in Italia e all'estero x.com
Si avvicina il momento della scelta: pratiche solo online per elementari, medie superiori. Si fa sentire il calo demografico. Ultimi open day negli istituti di secondo grado: nuovi indirizzi in partenza . - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.