Nuovi indirizzi scolastici a Palagano debutta il liceo con curvatura sportiva

A Palagano prende avvio un nuovo indirizzo scolastico: il liceo delle scienze umane con curvatura sportiva. Dal prossimo anno scolastico, questa proposta si aggiunge all’offerta già presente presso il liceo Marco Biagi, sede associata del liceo

A Palagano nasce il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale e curvatura sportiva, che dal prossimo anno scolastico affiancherà, nella sede del liceo Marco Biagi di Palagano, sede associata del liceo "Formiggini" di Sassuolo, la già esistente opzione economico-sociale.Da martedì 13. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

