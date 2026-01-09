Nuovi incentivi fiscali per il centro storico | i sostegni del Comune di Foiano

Il Comune di Foiano della Chiana ha approvato nuovi incentivi fiscali destinati al centro storico, nell’ambito del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale nel 2025. Questi sostegni mirano a favorire interventi di riqualificazione e valorizzazione degli immobili storici, contribuendo al rilancio del cuore cittadino e alla tutela del patrimonio locale.

L'ultima seduta del Consiglio comunale del 2025, che ha approvato il bilancio di previsione, ha sancito un passaggio particolarmente importante per il futuro del centro storico di Foiano della Chiana. Tra le misure varate dall'Amministrazione Comunale spicca un pacchetto di incentivi fiscali

