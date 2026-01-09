Nuovi direttore generale e Consiglio d' amministrazione | Completata la governance di Uniba
L’Università di Bari ha completato la sua struttura di governance con l’insediamento del nuovo direttore generale, il professor Ernesto Somma, avvenuto il 7 gennaio. Resterà in carica fino al 2028, in un percorso definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, dopo consultazione del Senato Accademico. Questa rinnovata governance mira a favorire il buon funzionamento dell’ateneo e a sostenere il suo sviluppo nel prossimo triennio.
Il professor Ernesto Somma è il nuovo direttore generale dell'Università di Bari. Insediatosi il 7 gennaio, resterà in carica per il triennio 2026-2028 con incaricoconferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previa consultazione del Senato Accademico.Somma succede.
