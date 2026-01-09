Nuovi direttore generale e Consiglio d' amministrazione | Completata la governance di Uniba

Da baritoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Bari ha completato la sua struttura di governance con l’insediamento del nuovo direttore generale, il professor Ernesto Somma, avvenuto il 7 gennaio. Resterà in carica fino al 2028, in un percorso definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, dopo consultazione del Senato Accademico. Questa rinnovata governance mira a favorire il buon funzionamento dell’ateneo e a sostenere il suo sviluppo nel prossimo triennio.

Il professor Ernesto Somma è il nuovo direttore generale dell'Università di Bari. Insediatosi il 7 gennaio, resterà in carica per il triennio 2026-2028 con incaricoconferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previa consultazione del Senato Accademico.Somma succede. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Stellantis, cambio di governance nel consiglio di amministrazione di Peugeot, la scelta è tra i cugini Robert e Xavier Peugeot

Leggi anche: Banca di Cambiano: si dimette il direttore generale. Bankitalia ha voluto il cambio di governance dopo 26 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aperte tra le polemiche le selezioni per i nuovi vertici della sanità veneta; Sanità, il «valzer» dei 12 direttori generali, e ipotesi Pavesi dirigente capo regionale; Chi sono i nuovi direttori generali della Sanità in Sardegna (ma ne mancano tre); Davide Becchetti nuovo direttore generale di Guber Banca.

nuovi direttore generale consiglioNuovi direttore generale e Consiglio d'amministrazione: "Completata la governance di Uniba" - Il rettore Bellotti: "Ulteriore impulso all'ateneo" ... baritoday.it

nuovi direttore generale consiglioErnesto Somma nuovo direttore generale dell'Università Aldo Moro di Bari - Insediato lo scorso 7 gennaio, succede all'avvocato Gaetano Prudente e rimarrà in carica nel triennio 2026- ansa.it

Unical, Candeloro Bellantoni è il nuovo direttore generale - RENDE Sarà l’avvocato Candeloro Bellantoni il nuovo Direttore Generale dell’Università della Calabria. corrieredellacalabria.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.