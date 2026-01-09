Nuove regole per il ciclismo nel 2026 | cosa cambia tra manubri ruote caschi E per il doping…
A partire dal 2026, il ciclismo introduce nuove norme riguardanti manubri, ruote, caschi e il contrasto al doping. L’UCI ha aggiornato i regolamenti tecnici, influenzando l’attività dei professionisti e degli amatori. Queste modifiche mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle competizioni. Dopo un periodo di inattività, i ciclisti si preparano a riprendere le gare, con il Tour Down Under come primo evento ufficiale della stagione.
Il nuovo anno porta con sé delle importanti novità regolamentari nell’universo del ciclismo: alcune normative tecniche sono state riviste e adottate dall’UCI e non passeranno inosservate in seno al gruppo, ormai pronto per tornare su strada dopo tre mesi di inattività agonistica (si ricomincerà sabato 17 gennaio con il Tour Down Under). Partiamo dai manubri: l’ampiezza minima dovrà essere di 40 centimetri, dunque cinque centimetri in più rispetto all’ultima stagione. Le leve dei freni dovranno essere separate tra loro da almeno 28 centimetri, un po’ meno rispetto all’iniziale proposta di 32. Rimarrà vietata la cosiddetta posizione a “zampe di gallina” nelle gare in linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
