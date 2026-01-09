Le Nuove Linee Guida Alimentari USA 2026 introducono un cambiamento importante nel panorama nutrizionale, spostando l’attenzione dal conteggio delle calorie e dai gruppi alimentari verso il concetto di “cibo vero”. Pubblicate dal Dipartimento dell’Agricoltura, queste linee guida mirano a promuovere scelte alimentari più autentiche e naturali, contribuendo a un approccio più consapevole e sostenibile alla nutrizione quotidiana.

Dopo decenni di raccomandazioni focalizzate sui gruppi alimentari e sulle calorie, oggi con la pubblicazione da parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) delle nuove linee guida alimentari, ci si concentra di più sul concetto di “cibo vero”. Cambia quindi la classica piramide alimentare, che assume una forma più flessibile e capace di promuovere una dieta che sia basata su alimenti integrali, ma soprattutto freschi e minimamente processati, con un invito esplicito al consumo di proteine e grassi di buona qualità e alla riduzione di cibi confezionati e industriali. Raccomandazioni che non introducono concetti realmente nuovi, ma che ribadiscono principi consolidati nel tempo e nella pratica nutrizionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nuove Linee Guida Alimentari USA 2026: la piramide cambia volto e si parla di “cibo vero”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

