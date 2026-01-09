Nuove chiusure idriche a Ortona oltre alle interruzioni settimanali già programmate

A Ortona, si comunicano nuove chiusure idriche nelle serate di venerdì 9 e domenica 11 gennaio, oltre alle interruzioni settimanali già previste. La Sasi ha annunciato queste misure a causa di segnalazioni relative a problemi di controllo interno e al disagio degli utenti durante le ore di maggiore consumo. Si invitano i cittadini a pianificare l’uso dell’acqua di conseguenza e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Interruzione idrica a ortona nelle serate di venerdì 9 e domenica 11 gennaio. Lo rende noto la Sasi spiegando che “a seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica, si necessita, oltre alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Lavori Acquedotto Pugliese: interruzioni idriche programmate in cinque Comuni Leggi anche: Chiusure idriche programmate in 40 Comuni: ecco dove e quando mancherà l'acqua La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'anno nuovo inizia con i rubinetti a secco: interruzioni programmate in 36 comuni del Chietino; Chiusure notturne dell’acqua a Chieti, Miglianico, Francavilla e altri comuni: serbatoi in difficoltà per consumi elevati. Ad Avezzano le aperture di nuove attività superano di 5 volte le chiusure. Dati complessivi del SUAP. Carmine Silvagni, presidente Commissione Attività produttive: “I numeri non hanno ideologia. Aperti al lavoro con mondi produttivi per il piano di marketing ur - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.