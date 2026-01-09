Nuova Virtus c’è ossigeno Vittoria cruciale a Ferrara

La Nuova Virtus Cesena ottiene una vittoria importante a Ferrara, battendo la Vis Rosa con il punteggio di 50-62. Con questa affermazione, la squadra si avvicina alla Peperoncino Libertas di Bologna nel campionato di serie B femminile, consolidando le proprie chances di classifica. Un risultato che rappresenta un passo avanti significativo nel percorso stagionale della formazione cesenate.

Serviva vincere e la Nuova Virtus Cesena ha vinto, piegando in trasferta la 50-62 la Vis Rosa Ferrara e agganciando a quota 6 punti le bolognesi della Peperoncino Libertas nel campionato di basket di serie B femminile. Però per la squadra di coach Luca Chiadini le incognite restano. E non sono poche. "Tutto quello che possiamo fare lo facciamo - commenta il tecnico - e andiamo anche oltre. Le atlete mettono l’anima in ogni allenamento e dall’inizio della stagione hanno compiuto miglioramenti impressionanti. Che però rischiano di non bastare, non per demeriti loro, ma per via di un organico rimaneggiatissimo che ha dovuto fare i conti con imprevisti di ogni genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

