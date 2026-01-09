Nuova via Toledo a Napoli divieto di transito per 7 mesi | parte lunedì 12 la prima fase dei lavori

A partire da lunedì 12, via Toledo a Napoli sarà chiusa al traffico per circa sette mesi, dalla piazza Trieste e Trento a vico d'Afflitto. I lavori, che si concluderanno a luglio, comportano il divieto di transito durante questa prima fase. La riqualificazione della strada mira a migliorare la viabilità e l’estetica dell’area, coinvolgendo i residenti e i visitatori nel periodo di intervento.

Partono lunedì 12 i lavori di via Toledo, tra piazza Trieste e Trento e vico d'Afflitto. Dureranno fino a luglio e ci sarà il divieto di transito.

Via Toledo a Napoli, ok ai lavori: «Restyling a tappe, 30 micro-cantieri» - Sarà un 2026 di cantieri, restyling e rigenerazione, per il capoluogo partenopeo. ilmattino.it

Napoli, al via i lavori di restyling a Via Toledo: i dettagli - Prenderà il via mercoledì 7 gennaio la prima tranche degli interventi di ripavimentazione in via Toledo, nel tratto che parte da piazza Trieste e Trento. magazinepragma.com

