Nuova Sede UNICEF | taglio del nastro con il Presidente Graziano

Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 9:30 si terrà l’inaugurazione della nuova sede provinciale dell’UNICEF ad Avellino, in Via Nappi. La cerimonia sarà presieduta dal Presidente Graziano e rappresenta un passo importante per rafforzare l’impegno dell’organizzazione nel sostegno ai bambini e alle comunità locali. L’evento sarà un’occasione per condividere obiettivi e progetti futuri, con un’attenzione particolare alle esigenze del territorio.

Tempo di lettura: 5 minuti Lunedi? 12 gennaio 2026, alle ore 9:30, si terra? la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede Provinciale UNICEF di Avellino, in Via Nappi n. 24 – 83100 Avellino. L’evento rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale per l’intero territorio irpino e segna un significativo rafforzamento della presenza operativa dell’UNICEF in provincia. L’inaugurazione sara? presieduta dal Presidente Nazionale di UNICEF Italia, dott. Nicola Graziano, dalla Presidente Regionale UNICEF, dott.ssa Emilia Narciso, e dalla Presidente Provinciale UNICEF Avellino, Prof.ssa Tonia De Giuseppe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

