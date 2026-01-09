Nuova rete Tpl caos e disagi alle porte di Roma | corse cancellate e quartieri isolati in tanti comuni
Il nuovo sistema di trasporto pubblico locale nel Lazio, gestito da Astral, ha incontrato significativi disagi fin dall’avvio. Numerose corse sono state cancellate, causando isolamento in diversi quartieri e comuni alle porte di Roma. Questi disservizi evidenziano le criticità della recente riforma e la necessità di interventi per garantire un servizio più affidabile e efficiente.
