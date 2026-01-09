Nuova Mazda RX-7 come sarà la nuova sportiva giapponese

La nuova Mazda RX-7 rappresenta l’attesa sportiva giapponese, con dettagli ancora in fase di sviluppo. In questo articolo, si approfondiscono le informazioni disponibili, ufficiali o provenienti da fonti affidabili, sul possibile design, motorizzazione e tecnologia del successore di questa iconica vettura. Un’analisi obiettiva per comprendere le caratteristiche e le novità che potrebbero definire il futuro della sportiva Mazda.

Ecco tutto quello che si sa finora (ufficiale o da fonti affidabili) sul possibile nuovo Mazda RX-7 suo successore — con design, motore e tecnologia attesi per il futuro sportivo di Mazda 1. Torna l’ anima rotativa, ma in uno schema moderno. Mazda sta lavorando da tempo a un’erede dell’RX-7 che rispetti le normative moderne e l’elettrificazione, mantenendo però il carattere sportivo e rotativo che ha reso celebre l’RX-7. Il progetto più concreto oggi è basato sul concept Iconic SP, presentato al Japan Mobility Show 2023 come coupé bassa e sportiva ispirata ai modelli RX del passato.. Mazda ha confermato l’intenzione di portarlo in produzione in un “futuro non troppo lontano”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

