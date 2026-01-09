Alcuni cittadini di Monte Argentario segnalano l’assenza di parcheggi di fronte alla nuova Casa della Salute di Porto Santo Stefano. Questa situazione rende difficile l’accesso ai servizi di medicina generale, specialistica e di assistenza offerti dalla struttura. La mancanza di posti auto rappresenta un disagio per chi deve recarsi presso la Casa di Comunità, creando una difficoltà aggiuntiva per gli utenti che necessitano di visite e prestazioni sanitarie.

MONTE ARGENTARIO "Mancano i parcheggi di fronte alla Casa della Salute". La lamentela arriva da alcuni cittadini che, per effettuare le proprie visite con medici di base o specialisti o semplicemente per fare una ricetta, si trovano ad usufruire della nuova Casa di Comunità della Asl a Porto Santo Stefano. Dal 1° dicembre infatti le attività del distretto sanitario si sono spostate nella struttura di via Barellai, angolo via Collodi, dopo il passaggio dalla vecchia struttura situata sul lungomare dei Navigatori, edificio che è così passato nelle mani del Comune. I servizi si sono trasferiti nella struttura rinnovata all’angolo fra via Barellai e via Collodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nuova casa della salute senza parcheggi"

