Nuova avventura internazionale per il musicista salentino Mauro Durante
Il musicista salentino Mauro Durante amplia il suo percorso artistico con una nuova collaborazione internazionale. Leader dello storico Canzoniere Grecanico Salentino, Durante si unisce al Silkorad Ensemble, diretto da Rhiannon Giddens, segnando un passo importante nella sua carriera musicale e rafforzando il legame tra le tradizioni del Sud Italia e il panorama internazionale.
LECCE – Nuova avventura musicale internazionale per il musicista salentino Mauro Durante: il leader dello storico Canzoniere Grecanico Salentino inizia una nuova collaborazione con il Silkorad Ensemble, guidato da Rhiannon Giddens.Sabato 10 gennaio sul palco della Music Hall of Williamsburg a New. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Mauro Durante, leader del Canzoniere Grecanico Salentino, inizia una nuova avventura internazionale con il Silkroad Ensemble guidato da Rhiannon Giddens - Per Mauro Durante, leader del Canzoniere Grecanico Salentino, il 2026 si apre con una nuova esperienza internazionale di primo piano. corrieresalentino.it
