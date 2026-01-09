Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo si sono trasferiti negli Stati Uniti per un collegiale di due settimane, finalizzato a migliorare la preparazione in vista delle prossime competizioni, tra cui gli Europei di Parigi in agosto. Questo periodo di allenamento rappresenta un’opportunità importante per affinare tecniche e resistenze in vista delle sfide più importanti della stagione.

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America per un paio di settimane, durante le quali saranno impegnati in un collegiale utile per affinare la preparazione in vista degli eventi più importanti di questa stagione (su tutti gli Europei, previsti a Parigi nel mese di agosto). Il Campione Olimpico dei 100 rana, reduce dal bronzo europeo in vasca corta sui 50, e il Campione del Mondo dei 50 rana, che a dicembre ha conquistato l’oro continentale in corta, voleranno a Fort Lauderdale (Florida). Il 26enne e il 22enne saranno seguiti dai tecnici Matteo Giunta e Cesare Casella, dal medico Tiziana Balducci e dalla fisioterapista Paola Moreschi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Martinenghi e Cerasuolo negli USA: due settimane per scaldare i motori

Leggi anche: Nuoto, Cerasuolo e Martinenghi centrano l’accesso in semifinale dei 100 rana agli Europei in vasca

Leggi anche: LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo, Curtis e Quadarella!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Martinenghi e Cerasuolo a Fort Lauderdale - Il campione olimpico dei 100 Nicolò Martinenghi (CC Aniene) e quello iridato dei 50 rana Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) saranno in collegiale a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, dal 17 gen ... federnuoto.it

Cerasuolo: "Mi piace Spalletti, vorrei conoscere Sinner e Allegri. Gli Europei? Spero che..." - Per Simone Cerasuolo, da martedì 2 dicembre a Lublino in Polonia, salire sul blocco degli Europei di vasca corta, avrà un sapore speciale: nelle batterie dei 100 rana ... gazzetta.it

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela - L'Italia non si vuole accontentare e incrementa il medagliere conquistando l'oro nei 50 metri rana con Simone Cerasuolo. sportmediaset.mediaset.it

…CALENDARIO DA SOGNO 2025 - 12 Il nuovo che avanza nel nuoto azzurro! Simone Cerasuolo! Nella rana del 2025, Martinenghi è il battistrada che segna la via in direzione LA2028, da campione olimpico. Ma con l'introduzione dei 50 metri nei vari - facebook.com facebook