Nove | alla Posta Vecchia il racconto intimo di una famiglia e di un’identità che nasce
“Nove” è una misura del tempo e insieme un simbolo. È il numero dell’attesa, della trasformazione, della nascita. Attorno a questo nucleo simbolico si costruisce lo spettacolo in scena al teatro della Posta Vecchia che intreccia storia personale e dimensione collettiva, femminilità e identità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: "Le spiagge di novembre": alla Posta Vecchia il racconto musicale di Salvatore La Carrubba
Leggi anche: "Come si può sèiegare": una frizzante Mary Cipolla per due giorni alla Posta Vecchia
"Le spiagge di novembre": alla Posta Vecchia il racconto musicale di Salvatore La Carrubba - racconto di Salvatore La Carrubba in programma al teatro della Posta Vecchia di Agrigento in programma venerdì 9 gennaio alle 19:30. agrigentonotizie.it
parla della nostra serata single “Posta di Bordo” (Serata dei bigliettini) Durante il programma televisivo “The Cage”, in onda su Nove e condotto da Amadeus insieme a Giulia Salemi, sono stati protagonisti Daniela e Isacco (da Rimini), una c - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.