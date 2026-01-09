Le squadre qualificate ai quarti di finale della AFCON 2025 sono state determinate, con le sfide in programma a Rabat. Il Marocco, paese ospitante, affronterà il Camerun in una partita che si preannuncia impegnativa. Ecco le ultime notizie sulle squadre che proseguono nel torneo e le date delle prossime sfide.

2026-01-09 20:08:00 Breaking news: Il Marocco, paese ospitante della Coppa d’Africa 2025 (AFCON), affronterà la prova più dura di sempre quando la squadra di Walid Regragui affronterà il Camerun nei quarti di finale a Rabat venerdì. Gli Indomabili Lions sono cinque volte campioni e hanno battuto il Sudafrica 2-1 negli ottavi, dopo aver eliminato Mozambico e Gabon con un gol ciascuno dopo un pareggio per 1-1 contro i detentori della Costa d’Avorio durante la fase a gironi. Brahim Diaz ha segnato il suo quarto gol del torneo quando gli Atlas Lions hanno battuto la Tanzania 1-0 nella loro prima partita della fase a eliminazione diretta, dopo le vittorie su Comore e Zambia e il pareggio con il Mali nelle prime tre partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Notizie sulle squadre dei quarti di finale AFCON 2025

Leggi anche: Formazioni AFCON 2025, notizie e statistiche sulle squadre

Leggi anche: Tennistavolo: il quadro dei quarti di finale degli Europei a squadre 2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Settima giornata di Champions League: statistiche e guida partita per partita; Coppa d'Africa 2025: sabato 10 quarti di finale per Lookman e Kossounou; United Cup, i quarti su : alle 10 live Svizzera-Argentina; Coppa Toscana, Mezzana sul campo dell’Olimpia Quarrata: in palio i quarti di finale.

Coppa d’Africa ai quarti di finale: non solo Lookman, 13 giocatori out nella 20^ giornata - Coppa d'Africa ai quarti di finale: la competizione ha raggiunto il cuore della fase ad eliminazione diretta, con otto squadre in ... fantamaster.it