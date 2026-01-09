Norton-Cuffy alla Juve? Irrompe una squadra di Premier League la pista può complicarsi

Recenti sviluppi suggeriscono che l'interesse della Juventus per Ethan Norton-Cuffy potrebbe incontrare una nuova insidia, con una squadra della Premier League che si è fatta avanti. Questa situazione potrebbe rendere più complessa il percorso del giovane esterno, ridimensionando le possibilità di un trasferimento immediato. La situazione è in evoluzione e sarà importante seguire gli aggiornamenti per comprendere eventuali cambiamenti nel mercato di mercato.

Norton-Cuffy alla Juve? Irrompe una squadra di Premier League, la pista che porta all’esterno del Genoa può complicarsi. Il mercato dei terzini destri si infiamma sull’asse Italia-Inghilterra, con l’ Everton  della famiglia  Friedkin  pronto a pescare in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione di David Moyes. Tra i nomi finiti nel taccuino dei  Toffees, spiccano due profili che si stanno mettendo in luce nel nostro campionato:  Emil Holm  e  Brooke Norton-Cuffy. A riportarlo è Sky Sport. Il duello per Norton-Cuffy: concorrenza per la Juventus. La situazione più interessante riguarda il giovane talento del  Genoa, Brooke Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

