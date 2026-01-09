Nonostante i quasi 500 milioni spesi in un anno il City non ha vinto alcun trofeo

Nonostante investimenti record di circa 500 milioni di euro negli ultimi dodici mesi, il Manchester City non ha ottenuto alcun trofeo. La strategia di rafforzamento della rosa ha suscitato molte aspettative, ma i risultati sul campo ancora non si sono tradotti in successi ufficiali. Un cambiamento di rotta che richiede tempo e continuità, anche in un contesto di grandi investimenti.

Negli ultimi dodici mesi il Manchester City ha rivoluzionato la propria rosa con investimenti record, sfiorando i 500 milioni di euro. Nonostante le spese folli per rinforzare la squadra, però, i Citizens sono rimasti a mani vuote, senza conquistare alcun trofeo. ne parla Footmercato. City a secco nonostante le spese folli: i dettagli. Si legge su Footmercato: A gennaio 2025, il Manchester City decise di investire massicciamente per interrompere la terribile serie di risultati negativi (una sola vittoria tra il 30 ottobre e il 21 dicembre 2024). Così, a partire dal mercato invernale 2025, il Manchester City ha speso senza limiti.

Nonostante i quasi 500 milioni spesi in un anno, il #City non ha vinto alcun trofeo L'ultimo della lista è #Semenyo, acquistato dal #Bournemouth per 73,7 milioni di euro. Nonostante le spese folli, 0 trofei nel 2025 e attualmente a - 6 dall'#Arsenal

