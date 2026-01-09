Nones dipingerà il Palio di luglio Per l’Assunta il Comune sceglie Axente
Per il Palio di luglio, Nones realizzerà il dipinto, mentre per l’Assunta il Comune ha scelto l’artista Axente. Quest’anno, i Drappelloni non vedranno la partecipazione di artisti senesi, come comunicato dal sindaco Nicoletta Fabio, che ha deciso di affidarsi a talenti provenienti da fuori città. La scelta riflette un orientamento verso proposte artistiche diverse, mantenendo comunque l’importanza delle tradizioni e della qualità artistica dell’evento.
di Laura Valdesi SIENA Niente artisti senesi quest’anno per i Drappelloni. Del resto il sindaco Nicoletta Fabio era stata chiara, avrebbe rivolto lo sguardo all’esterno. Senza attingere al bando riservato ai pittori della nostra provincia. A realizzare il Palio di Provenzano sarà il 34enne Ismaele Nones, originario di Trento ma attualmente vive a Torino. L’artista che rende umana la pittura sacra. Per il Palio dell’Assunta invece è stata scelta Teodora Axente, 42 anni, romena, che Siena già conosce bene. Perché la sua mostra al Santa Maria della Scala, ’La Metamorfosi del sacro’, si conclude proprio domenica 11 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: I presìdi del libro e il comune di Alberobello ospitano Francesco Carofiglio per la presentazione del romanzo ‘Luglio 1943’
Leggi anche: Piccolo passo avanti verso il nuovo museo civico: il Comune sceglie un tecnico
Palio, nominati i pittori dei drappelloni 2026 - Lo ha deciso oggi, giovedì 8 gennaio, la Giunta comunale, su proposta del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. antennaradioesse.it
Palio 2026, scelti i pittori dei drappelloni: Nones per la Carriera di Provenzano, Axente per quella dell’Assunta - Sarà la mano di Ismaele Nones a raccontare il Palio del 2 luglio 2026, mentre il drappellone dell’Assunta del 16 agosto porterà la firma di Teodora Axente. radiosienatv.it
Saranno due artisti giovani e talentuosi a dipingere i due drappelloni per il Palio di Siena 2026 - I due artisti dipingeranno il drappellone per il doppio appuntamento con il Palio dell’estate 2026. artribune.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.