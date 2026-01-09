Per il Palio di luglio, Nones realizzerà il dipinto, mentre per l’Assunta il Comune ha scelto l’artista Axente. Quest’anno, i Drappelloni non vedranno la partecipazione di artisti senesi, come comunicato dal sindaco Nicoletta Fabio, che ha deciso di affidarsi a talenti provenienti da fuori città. La scelta riflette un orientamento verso proposte artistiche diverse, mantenendo comunque l’importanza delle tradizioni e della qualità artistica dell’evento.

di Laura Valdesi SIENA Niente artisti senesi quest’anno per i Drappelloni. Del resto il sindaco Nicoletta Fabio era stata chiara, avrebbe rivolto lo sguardo all’esterno. Senza attingere al bando riservato ai pittori della nostra provincia. A realizzare il Palio di Provenzano sarà il 34enne Ismaele Nones, originario di Trento ma attualmente vive a Torino. L’artista che rende umana la pittura sacra. Per il Palio dell’Assunta invece è stata scelta Teodora Axente, 42 anni, romena, che Siena già conosce bene. Perché la sua mostra al Santa Maria della Scala, ’La Metamorfosi del sacro’, si conclude proprio domenica 11 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nones dipingerà il Palio di luglio. Per l’Assunta il Comune sceglie Axente

Palio, nominati i pittori dei drappelloni 2026 - Lo ha deciso oggi, giovedì 8 gennaio, la Giunta comunale, su proposta del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. antennaradioesse.it