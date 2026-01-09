non solo chiesa doppio colpo juve e un top player a costo zero

La Juventus si prepara alla finestra di mercato invernale, valutando varie opportunità per rafforzare la rosa. Tra possibili partenze e acquisti, il club valuta anche alcune trattative a costo zero, come quella legata all’esterno offensivo del Liverpool. Intanto, Spalletti ha espresso le proprie preferenze per rinforzare la squadra. La stagione si avvicina a un momento cruciale, con la società pronta a fare le scelte più opportune per il prosieguo.

L’esterno offensivo del Liverpool spinge per tornare in bianconero. Spalletti boccia un acquisto e ne chiede un altro La Juventus si candida a essere tra le protagoniste della sessione invernale di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Il nome più caldo nelle ultime ore è sempre quello di Federico Chiesa. L’attaccante esterno continua a trovare poco spazio al Liverpool e avrebbe voglia di tornare a Torino per prendersi una rivincita su chi decise di cederlo un anno e mezzo fa, ossia Giuntoli e Thiago Motta. Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it Ma la trattativa è tutt’altro che semplice: i Reds non sono così convinti di cedere Chiesa, ma in tal caso vorrebbero riprendere la cifra spesa per acquistarlo dalla Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

