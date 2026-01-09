Non è finita | Netflix rinnova Black Mirror e Brooker promette nuovi incubi

Netflix ha annunciato il rinnovo di Black Mirror, la celebre serie antologica che esplora le implicazioni della tecnologia sulla società. La conferma arriva in un momento in cui l’interesse per i temi distopici e il futuro digitale continua a crescere. Brooker, creatore della serie, ha promesso nuovi episodi che manterranno alta l’attenzione degli appassionati, senza rinunciare a un tono sobrio e riflessivo.

Netflix ha rinnovato Black Mirror, confermando il ritorno di una delle serie antologiche più iconiche e influenti degli ultimi anni. L’annuncio arriva direttamente dal creatore Charlie Brooker, che in una recente intervista rilasciata al sito Tudum ha dichiarato che la serie tornerà con una nuova stagione, l’ottava, sottolineando come il progetto abbia ancora “un futuro” e come il processo creativo sia già in movimento. Una notizia particolarmente rilevante perché giunge in un momento in cui Black Mirror sembra aver ritrovato una forte sintonia con pubblico e critica. «Per fortuna ha ancora un futuro, quindi posso confermare che Black Mirror tornerà, proprio in tempo perché la realtà riesca a raggiungerla. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

