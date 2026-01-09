Non è altro che un aneddoto

Ecco un breve aggiornamento sulle ultime novità nel calcio spagnolo. Secondo Marca, Javier Tebas è stato recentemente visto a Jeddah, dove si è svolta la finale del Supercoppa. L'occasione ha offerto spunti di riflessione sui temi attuali del calcio in Spagna e sulla Liga. Un aneddoto che, pur nella sua semplicità, permette di seguire da vicino le dinamiche del mondo sportivo iberico.

