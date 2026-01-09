Non è altro che un aneddoto
Ecco un breve aggiornamento sulle ultime novità nel calcio spagnolo. Secondo Marca, Javier Tebas è stato recentemente visto a Jeddah, dove si è svolta la finale del Supercoppa. L'occasione ha offerto spunti di riflessione sui temi attuali del calcio in Spagna e sulla Liga. Un aneddoto che, pur nella sua semplicità, permette di seguire da vicino le dinamiche del mondo sportivo iberico.
2026-01-09 18:37:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Javier Tebas rivisto a Jeddah, dove la finale del Supercoppa spagnola i temi attuali del calcio spagnolo e della Liga. Il presidente ha minimizzato l’importanza dello scontro tra Simeone e Vinicius in semifinale e non ha commentato se il Barcellona potrà firmare normalmente nei prossimi mercati. Critico alla Supercoppa all’inizio e ora meno: “Vediamo, se guardi l’archivio dei giornali, non sono stato critico nei confronti della Supercoppa che veniva dalla Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
