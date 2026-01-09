Non è altro che un aneddoto

Da justcalcio.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un breve aggiornamento sulle ultime novità nel calcio spagnolo. Secondo Marca, Javier Tebas è stato recentemente visto a Jeddah, dove si è svolta la finale del Supercoppa. L'occasione ha offerto spunti di riflessione sui temi attuali del calcio in Spagna e sulla Liga. Un aneddoto che, pur nella sua semplicità, permette di seguire da vicino le dinamiche del mondo sportivo iberico.

2026-01-09 18:37:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Javier Tebas rivisto a Jeddah, dove la finale del Supercoppa spagnola i temi attuali del calcio spagnolo e della Liga. Il presidente ha minimizzato l’importanza dello scontro tra Simeone e Vinicius in semifinale e non ha commentato se il Barcellona potrà firmare normalmente nei prossimi mercati. Critico alla Supercoppa all’inizio e ora meno: “Vediamo, se guardi l’archivio dei giornali, non sono stato critico nei confronti della Supercoppa che veniva dalla Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo e Diego Armando Maradona: l'aneddoto del MasterChef, ospite con Giorgio Locatelli a Che Tempo Che Fa

Leggi anche: “Ho dovuto regalare a Madonna un mio giubbotto, poi Moschino me ne ha fatto uno solo per me”: l’aneddoto di Loredana Bertè a Che tempo che fa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Non c’è più lo spirito avventuroso di un tempo ? #società #viral #aneddoto

Video Non c’è più lo spirito avventuroso di un tempo ? #società #viral #aneddoto

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.