Non allevare il figlio del cuculo alla sede degli Amici dell’arte la mostra dedicata a Maurizio Calza

9 gen 2026

Gli Amici dell’Arte Aps presentano Non allevare il figlio del cuculo, una grande antologica dedicata a Maurizio Calza, che raccoglie opere realizzate negli ultimi dieci anni della sua ricerca. Attivo dagli anni Settanta, Calza continua oggi un percorso lucido e coerente, capace di leggere le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

